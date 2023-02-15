У Києві знову ходитимуть трамваї та тролейбуси

Від 16 лютого у Києві відновлює роботу наземний електротранспорт.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів», — повідомив мер. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв. На сайті столичної влади оприлюднили перелік маршрутів.

Наземний електротранспорт у Києві зупинили 23 грудня через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ракетних атак росії. На всіх маршрутах наземного електротранспорту почали курсувати автобуси.