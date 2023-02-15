У Києві знову ходитимуть трамваї та тролейбуси

Від 16 лютого у Києві відновлює роботу наземний електротранспорт.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів», — повідомив мер. Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв. На сайті столичної влади оприлюднили перелік маршрутів.
Наземний електротранспорт у Києві зупинили 23 грудня через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ракетних атак росії. На всіх маршрутах наземного електротранспорту почали курсувати автобуси.
- Уночі 10 лютого росія атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалося пʼять із семи безпілотників і пʼять із шести «Калібрів»). Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.
- Під час цих атак росія пошкодила обʼєкти тепло- та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях. Найскладнішою була ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
- Попри це, станом на 15 лютого «Укренерго» три доби поспіль не запроваджує ліміти на електроенергію, а енергокомпанії — не відключають світло в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Подібна ситуація прогнозується і на 16 лютого.