Нідерланди все ж не відмовляються постачати Україні танки Leopard 2

Нідерланди заявили, що не змінили свою позицію щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.
Про це речниця Міноборони Нідерландів Саша Лухофф заявила в коментарі Reuters.
15 лютого з посиланням на джерела німецька газета Die Welt повідомила, що уряди Нідерландів та Данії відмовилися від рішення про відправку танків Leopard 2 до України. Міністерство оборони Нідерландів заявило, що це не так.
«Нідерланди не мають танків, але орендують 18 у Німеччини. З Німеччиною було вирішено, що танки з іншого батальйону найкраще підходять для доставки в Україну. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не заперечували б проти цього. Ми також не будемо проти, якщо вони вирішать надіслати їх пізніше», — заявила Саша Лухофф.
- Нідерланди, Данія та Німеччина цього місяця заявили, що куплять для України не менше 100 бойових танків Leopard-1A5.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2. Також Україна отримає системи протиповітряної оборони: США, Німеччина та Нідерланди дадуть системи Patriot, Франція та Італія — SAMP/T.