Нідерланди все ж не відмовляються постачати Україні танки Leopard 2

Нідерланди заявили, що не змінили свою позицію щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

Про це речниця Міноборони Нідерландів Саша Лухофф заявила в коментарі Reuters.

15 лютого з посиланням на джерела німецька газета Die Welt повідомила, що уряди Нідерландів та Данії відмовилися від рішення про відправку танків Leopard 2 до України. Міністерство оборони Нідерландів заявило, що це не так.

«Нідерланди не мають танків, але орендують 18 у Німеччини. З Німеччиною було вирішено, що танки з іншого батальйону найкраще підходять для доставки в Україну. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не заперечували б проти цього. Ми також не будемо проти, якщо вони вирішать надіслати їх пізніше», — заявила Саша Лухофф.