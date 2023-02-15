Нідерланди та Данія передумали щодо танків Leopard 2 для України. Вони їх не дадуть, а оплатять ремонт німецьких

Нідерланди та Данія оголосили, що не постачатимуть Україні танки Leopard 2.

Про це пише німецька газета Die Welt із посиланням на відповідь на запит у європейських столицях.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв раніше, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2. Зараж же ці танки недоступні для України — «рішення ухвалили під час тісних консультацій між Нідерландами та Німеччиною».

На запитання Die Welt данські урядові кола теж заявили, що країна, яка володіє 44 танками Leopard 2A7, не братиме участі в «танковому альянсі».

Компенсація Нідерландів і Данії за зміну свого рішення — фінансовий внесок у ремонт 100 танків Leopard 1 на промислових складах Німеччини. Ані Данія, ані Нідерланди не мають жодного з цих старих танків.

Фінляндія, що має арсенал із 200 танків Leopard 2, довгий час вважалася важливою частиною коаліції. Однак зараз зʼявилися ознаки того, що країна не хоче постачати танки, допоки не вступить до НАТО. Те саме стосується і Швеції. Стокгольм теж відмовляється від поставок Leopard до приєднання до Північноатлантичного альянсу.