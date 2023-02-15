Нардеп Юрчишин розповів, що ексчиновник Міноборони Олександр Лієв фігурує у кримінальній справі. Той підтвердив і розповів деталі

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин повідомив, що колишній очільник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв із серпня 2022 року фігурує у кримінальній справі про перешкоджання діям військових.

У коментарі «Бабелю» Лієв повідомив, що справа стосується контрактів, які уклали ще до його призначення.

«Мене призначили на посаду виконувача обовʼязків директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки лише 20 серпня 2022 року, а провадження зареєстроване раніше — 2 серпня 2022 року. По-друге, провадження фактове, тому не можна говорити, що я є фігурантом справи, отже, жодних кримінальних проваджень проти мене немає. Обшук справді був, [...] я надав всю техніку і компʼютери. Навіть дитячі компʼютери подивилися. Але жодної техніки не вилучали. І нічого протизаконного не виявили. Він [обшук] не перший і не останній в житті державного службовця. Це неприємно, але нестрашно», — розповів Лієв.

За його словами, розслідування стосується підприємств, з якими укладені контракти на постачання озброєння і військової техніки, але за цими контрактами товар поставили частково, із затримкою або станом на зараз досі не поставили.

«Це державні підприємства, з якими були контракти до мого призначення. По них я подав десятки претензій постачальникам, нараховані штрафні санкції», — додав він.