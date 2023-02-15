МЗС України звинуватило росію у зриві «зернової угоди»

Україна звинувачує росію у зриві «зернової угоди». В українському МЗС зазначають, що російські інспектори у Стамбулі систематично і навмисно гальмують процес перевірки суден, що призводить до суттєвих затримок у поставках.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС України.

«Представники рф у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі у Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів. Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час і шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій зазвичай відбувається менше ніж половина», — йдеться в повідомленні.

Через такі дії інспекторів вантажообіг у рамках «зернової угоди» серйозно знизився. За останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства.

Зараз у протоці Босфор утворилася черга з понад 140 суден. Більшість із них стоять там понад місяць. Тим часом росіяни, гальмуючи роботу українських портів, продовжують безперешкодно користуватися своїми чорноморськими портами та збільшувати обʼєм перевезень. Їхні кораблі жодних інспекцій не проходять.