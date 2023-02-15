Розслідування: Ізраїльські хакери з «Команди Хорхе» 20 років втручалися у вибори по всьому світу

Команда ізраїльських хакерів протягом двох десятиліть втрутилася в понад 30 виборів по всьому світу.

Про це йдеться в новому розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів, пише The Guardian.

Угрупованням під назвою «Команда Хорхе» керує 50-річний Тал Ханан. Раніше він служив в ізраїльському спецназі. Журналісти під прикриттям таємно зустрілися з ним і попросили допомогти відтермінувати вибори в одній з країн.

Ханан розповів їм, як брав участь у політичних кампаніях і допомагав таємно маніпулювати громадською думкою. Його «послугами» користувалися в Африці, Південній та Центральній Америці, США та Європі.

«Команда Хорхе» контролює тисячі підроблених профілів у Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram і YouTube. Деякі фейкові акаунти навіть мають облікові записи Amazon із кредитними картками, біткоїн-гаманцями та обліковими записами Airbnb.

У «Команді Хорхе» також розповіли, як поширювали дезінформацію в соцмережах і збирали дані, зламуючи акаунти у Gmail і Telegram.

Ханан описав свою команду як «випускників державних установ», які мають досвід у фінансах, соціальних медіа та кампаніях, а також у «психологічній війні». За його словами, втручання у вибори коштує €6—15 мільйонів. Хакерське угруповання приймає платежі в різних валютах, зокрема у криптовалюті, або готівкою.

Однак електронні листи, які вдалося отримати The Guardian, свідчать, що Ханан просив значно менші гонорари. У 2015 році він попросив $160 тисяч у нині неіснуючої британської консалтингової компанії Cambridge Analytica за участь у восьмитижневій кампанії в латиноамериканській країні. У 2017 році Ханан знову запропонував Cambridge Analytica співпрацю, цього разу в Кенії, але компанія відмовилася.

Під час зустрічей з журналістами Ханан не відповів на детальні запитання про діяльність і методи «Команди Хорхе» та рішуче заперечив свою участь у будь-яких протиправних діях.