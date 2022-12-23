Meta виплатить $725 мільйонів за врегулювання позову щодо витоку даних. Це найбільша сума, яку вона колись платила

Компанія Meta погодилася заплатити $725 мільйонів, щоб врегулювати судовий процес у справі про витік даних 87 мільйонів користувачів фірмі Cambridge Analytica.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це найбільше відшкодування, яке коли-небудь досягали у груповому позові про конфіденційність даних, і найбільша сума, яку Facebook колись платив за врегулювання приватного групового позову.

«Ми домагалися врегулювання, оскільки це відповідає інтересам нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми переглянули наш підхід до конфіденційності та впровадили відповідну комплексну програму. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження створення сервісів, які люди люблять і яким довіряють, із конфіденційністю на чолі», — заявила Meta.

У 2018 році проти Meta подали позов. У ньому стверджували, що компанія повʼязана із британською дослідницькою фірмою Cambridge Analytica, яка отримала доступ до даних 87 мільйонів користувачів Facebook.

Відтоді як справу було порушено, Facebook перестав дозволяти третім сторонам отримувати доступ до даних про користувачів через їхніх друзів. Компанія також розширила свої можливості щодо обмеження та моніторингу того, як треті сторони отримують та використовують інформацію про користувачів Facebook, і покращила свої методи інформування користувачів про те, яку інформацію Facebook збирає та передає про них.