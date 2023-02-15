У ГУР Міноборони розповіли, що співпрацюють із людьми з «близького оточення путіна»

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що під час війни використовують усі засоби заради перемоги. Там навіть співпрацюють із людьми з «близького оточення путіна».
Про це в інтервʼю грецькому виданню Iefimerida розповів представник ГУР Андрій Черняк.
«Ми знайшли механізми співпраці навіть із людьми, які є дуже близькими до путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники «великої росії», — зазначив він.
За його словами, не дуже багато російських політиків співпрацюють із ГУР через дружнє ставлення до України. Але в оточенні путіна є багато людей, які не підтримують війну.
«Усі вони роблять це заради власної вигоди — це в їхніх інтересах. Хтось — щоби врятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається», — пояснив представник розвідки.
Він також підкреслив, що ці люди поки що не готові до переворотів у росії, але якщо путін втратить владу, то вони «його знищать».
- Раніше The Wall Street Journal писало, що оточення російського президента володимира путіна уникає повідомляти йому погані новини, тому він системно дезінформований про перебіг війни. Російські розвідники та функціонери розповіли, що путін має «дуже обмежене уявлення про реальний стан речей». Він щоранку отримує письмову доповідь про ситуацію на фронті. Доповідь готують таким чином, щоб підкреслити успіхи та зменшити невдачі. Крім того, інформація в доповідях зазвичай запізнюється, оскільки її попередньо «опрацьовують» спецслужби.