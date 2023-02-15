У ГУР Міноборони розповіли, що співпрацюють із людьми з «близького оточення путіна»

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що під час війни використовують усі засоби заради перемоги. Там навіть співпрацюють із людьми з «близького оточення путіна».

Про це в інтервʼю грецькому виданню Iefimerida розповів представник ГУР Андрій Черняк.

«Ми знайшли механізми співпраці навіть із людьми, які є дуже близькими до путіна. Ці люди поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники «великої росії», — зазначив він.

За його словами, не дуже багато російських політиків співпрацюють із ГУР через дружнє ставлення до України. Але в оточенні путіна є багато людей, які не підтримують війну.

«Усі вони роблять це заради власної вигоди — це в їхніх інтересах. Хтось — щоби врятувати своє життя. Хтось тому, що втрачає гроші. Після вторгнення в Україну низка людей почали дуже швидко втрачати гроші та вплив. Їм це не подобається», — пояснив представник розвідки.

Він також підкреслив, що ці люди поки що не готові до переворотів у росії, але якщо путін втратить владу, то вони «його знищать».