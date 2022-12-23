WSJ: Оточення путіна дезінформує його про реальний стан справ на фронті

Оточення російського президента володимира путіна уникає повідомляти йому погані новини, тому він системно дезінформований про перебіг війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

Російські розвідники та функціонери розповіли, що путін має «дуже обмежене уявлення про реальний стан речей». Він щоранку отримує письмову доповідь про становище на фронті. Доповідь готується таким чином, щоб підкреслити успіхи та зменшити невдачі. Крім того, інформація в доповідях зазвичай запізнюється, оскільки її попередньо «опрацьовують» спецслужби.

Джерела розповіли виданню, що найближче оточення путіна підтримує в ньому переконаність у перемозі росії, попри людські та економічні втрати. При цьому низка американських чиновників сказала WSJ, що знайти в оточенні путіна співрозмовників, які самі здатні адекватно сприймати реальність, стає дедалі важче. Водночас низка наближених до путіна осіб (наприклад, голова ФСБ микола патрушев) налаштовані навіть радикальніше, ніж їхній лідер.

Крім того, за словами співрозмовників, путін та його оточення повністю переконані в правильності свого світосприйняття, згідно з яким метою практично всього світу є знищення чи поневолення росії.

WSJ вважає, що в такій ситуації складно сподіватися на якусь істотну зміну позиції кремля під тиском військових поразок в Україні чи погіршення економічної та соціальної ситуації в росії.