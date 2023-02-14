Засновник «ПВК Вагнера» Пригожин визнав свою причетність до створення «фабрики тролів»

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин підтвердив, що також є засновником «Агентства інтернет-досліджень», яке у ЗМІ називають «фабрикою тролів». Співробітники цієї організації займалися написанням пропагандистських постів.
Про це пише Insider.
«Я ніколи не був просто фінансистом «Агентства інтернет-досліджень». Я його вигадав, я його створив, я ним керував тривалий час. Створено його було для захисту російського інформаційного простору від хамської агресивної пропаганди антиросійських тез із боку Заходу», — заявив Пригожин.
Раніше Пригожин позивався до ЗМІ, які називали його засновником «Агентства інтернет-досліджень». Зокрема, Пригожин подав позов про захист честі та гідності до британської газети The Guardian та головного виконавчого директора державної цифрової служби Великої Британії Тома Ріда через статтю, в якій йшлося про звʼязок між ним та «фабрикою тролів».
- У лютому 2021 року ФБР оголосило Пригожина в розшук за втручання у вибори і пропонувало винагороду у $250 тисяч. Тоді його компанія «Конкорд» опублікувала його адресу (м. Санкт-Петербург, набережна Лейтенанта Шмідта, буд. 7) і зажадала від ФБР винагороду.
- Державний департамент США оголосив нагороду в $10 мільйонів за інформацію про втручання в американські вибори самого Пригожина, його «Агентства інтернет-досліджень» («фабрика тролів») і повʼязаних з ними людей та організацій.