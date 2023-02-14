CNN: Міноборони росії напряму вербує увʼязнених для війни з Україною

Увʼязнені росіяни, які воюють в Україні, розповіли телеканалу CNN про великі втрати, відсутність медичної допомоги та ймовірні страти. Усі вони стверджують, що їх завербувало безпосередньо Міністерство оборони рф.

Журналісти поспілкувалися з кількома вʼязнями, які воювали у складі підрозділу номер 08807. У жовтні їхню групу, відому як бригада «Штурм», направили на передову біля Соледару. Один зі співрозмовників CNN описав катастрофічні втрати.

«Наша група складалася із 130 бійців, але у нас також є багато людей з ампутованими кінцівками, мабуть, у нас залишилося 40 осіб», — сказав він. Також росіянин розповів, що його відправили назад на фронт, коли його рани ще не загоїлися.

«Тут нікого не оперують. Люди ходять [по лікарні] з кульовими пораненнями, у них уламки застрягли в ногах», — каже колишній увʼязнений, який став окупантом.

Також CNN дізнався про смерть завербованого Міноборони вʼязня Віктора Севальньова. Після штурму Соледару Севальньов потрапив до лікарні, там він записав своє останнє аудіоповідомлення дружині. Росіянин говорив, що його погрожують розстріляти.

«Мене збираються розстріляти. Ми втратили там багато людей. Не треба сюди нікого більше посилати. Вони хочуть нас усіх убити», — цитують журналісти повідомлення Севальньова.

За кілька днів після запису цього повідомлення тіло Севальньова повернули дружині в закритій труні. У російському Міноборони пояснили, що колишній вʼязень помер від осколкового поранення.

Представник Головного управління розвідки Андрій Усов підтвердив, що росіян, які нині перебувають в українському полоні, за їхніми словами завербувало Міноборони рф.

«Вони наголошують, що вони не «ПВК Вагнера», що їх офіційно запросило Міністерство оборони», — сказав Усов.

Він додав, що це «відлуння внутрішньої чвари в російському військовому керівництві». За словами Усова, міністр оборони рф Сергій Шойгу та командувач російських військ в Україні Валерій Герасимов створюють ресурс з увʼязнених, щоб безпосередньо керувати ними через власні ПВК.