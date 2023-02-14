Американці пояснили, чому не передають Україні далекобійні ракети ATACMS

США не змінили свою думку щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS для систем HIMARS і M270.

Видання Politico з посиланням на чотири джерела пише, що якщо раніше головним аргументом противників передачі були побоювання агресивного кроку проти росії з боку США, то тепер американці занепокоєні, що їм самим не вистачить ATACMS. Саме цим джерела пояснили «проміжне» рішення США передати ЗСУ високоточні бомби-ракети GLSDB із дальністю до 150 кілометрів.

За останні 20 років компанія Lockheed Martin виробила приблизно 4 тисячі ракет ATACMS різних конфігурацій. Деякі з них продали країнам-союзникам. Майже 600 використали збройні сили США під час воєн у Перській затоці та в Іраку.

За словами джерел Politico, один з обхідних шляхів, який розглядає Київ, — попросити схвалення Вашингтону на придбання ATACMS у країни-союзника. Такі ракети є у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччини, Катару та Бахрейну.

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 лютого зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

Людина, близька до українського уряду, сказала Politico, що Київ не очікує нової зброї в пакеті допомоги, який США оголосять цього тижня. Тобто він, імовірно, не міститиме ATACMS або F-16, проте в ньому будуть боєприпаси, ППО та запчастини.