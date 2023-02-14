У Брюсселі розпочався девʼятий «Рамштайн». Що на порядку денному

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном на полях зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Це уже девʼята зустріч у форматі «Рамштайн», яка сьогодні проходить у Брюсселі.

«Завжди приємно зустрітися з моїм добрим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Понад 50 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України стоять разом із вами в цій боротьбі за український суверенітет і самозахист», — написав Остін.

За словами Резнікова, серед головних питань порядку денного — захист українського неба, зокрема через залучення авіаційної платформи, розбудова «танкової коаліції», формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів.

Перша зустріч у такому форматі відбулася на базі ВПС США в Німеччині «Рамштайн» у квітні. Тоді її учасниками стали понад 40 країн. Із часом кількість країн, готових допомагати Україні, зросла.