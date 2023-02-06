США вперше дали Україні далекобійну зброю — GLSDB. Це бомба-ракета (в прямому сенсі), але не мрія. Короткий експлейнер про крилаті бомби, якими ніхто не воював

Що таке GLSDB?

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — це дослівно бомба малого діаметра, яку запускають з наземних установок. Американці, на відміну від росіян, люблять називати зброю буквально.

Цей проєкт — спільна розробка американської компанії Boeing та шведського концерну SAAB. Виробники взяли американську високоточну авіабомбу GBU-39 і додали до неї ракетний двигун від старих снарядів M26 до західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270 та HIMARS. Це дозволило запускати авіабомби з наземних установок. Якщо зазвичай снаряди з РСЗВ летять за балістичною траєкторією, то GLSDB працює інакше. Вона набирає швидкість і висоту за допомогою двигуна, а потім, як крилата ракета, летить до місця удару.

У 2015, 2017 і 2019 роках виробники випробовували цю зброю і заявили, що все пройшло успішно. І хоча GLSDB так і не придбала жодна армія у світі, зброю називають високоточною. На всіх випробуваннях навіть на максимальній дальності бомби відхилялися від цілі максимум до одного метра — це дуже гарний результат.

Скільки таких бомб зараз є у наявності?

Це відкрите питання, бо їх іще ніхто не замовляв, а скільки їх у виробника — точно не відомо.

Тоді як швидко їх зможуть виготовити для України?

Тут теж більше питань, ніж відповідей, бо GLSDB — експериментальна розробка. Bloomberg писав, що очікувати бомби варто ближче до кінця 2023 року. За даними Reuters, GLSDB можуть передати Україні вже навесні, але це прогноз від 28 листопада 2022 року. В актуальній публікації за 3 лютого Reuters конкретних строків вже не називає.

Видання Foreign Policу з посиланням на аналітиків вашингтонського «Фонду захисту демократії» пише, що після схвалення плану Пентагоном Україна може отримати дві пускові установки і 24 бомби протягом девʼяти місяців, а ще 12 установок і 750 бомб протягом 2024 року. Це за умови, що не доведеться створювати нову зброю, а достатньо буде інтегрувати старі запаси зі складів США.

Виробник запевняє, що бомби GLSDB сумісні з західними РСЗВ, які у нас уже є — HIMARS та M270. Але журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш із посиланням на західні джерела пише, що це не точно — США доведеться або передавати GLSDB із новими пусковими установками, або модифікувати HIMARS та M270.

Макет GLSDB з сайту концерну SAAB. Saab

Ці бомби дорогі?

Вартість усієї конструкції невідома, але сама авіабомба GBU-39 — основа GLSDB — коштує $40 тисяч. Тоді як ціна звичайних снарядів до HIMARS та M270, які вже є в Україні, сягає $160 тисяч. Тобто перевага GLSDB в тому, що вони дешевші.

А по території росії ми ними бити зможемо?

Міністр оборони Олексій Резніков неодноразово говорив, що Україна готова дати гарантії не бити західною зброєю по території росії — у нас достатньо цілей на окупованих територіях.

GLSDB може збити російська протиповітряна оборона?

Тут можна розмірковувати лише теоретично. GLSDB повільно планеруватиме до цілі як крилата ракета, що робитиме її не дуже складною ціллю для ППО. З іншого боку — бомба маленька, тому її складно виявити радарами. Конкретну відповідь ми отримаємо, коли їх почнуть застосовувати.

І цим GLSDB гірша за ATACMS, які ми весь час просимо?

Не лише цим. Україна дійсно просить ATACMS з літа 2022 року, а США постійно відхиляють ці запити, бо бояться, що Київ вдарить американськими ракетами по росії. Головний недолік GLSDB у порівнянні з балістичною ракетою — маса боєзаряду. Вибухова частина GLSDB — приблизно 100 кілограмів. Це лишень удвічі більше за вибухову частину іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Снаряди до HIMARS та M270 теж важать приблизно стільки ж. Тоді як вага бойової частини балістичної ракети ATACMS — до 500 кілограмів, а чим важче — тим більший вибух у радіусі ураження. А ще ATACMS бʼють вдвічі далі — до 300 кілометрів.

GLSDB можуть змінити перебіг війни на користь України?

Це комплексне питання. Зараз найбільш далекобійна зброя України — старі радянські балістичні ракети з комплексів Точка-У, з дальністю до 140 кілометрів. Це дефіцитні ракети, яких вже майже немає — зокрема, і в Україні. Наявні в Україні снаряди західних ракетних систем залпового вогню, зокрема і HIMARS, бʼють на 84 кілометри. GLSDB дозволять українській армії діставати до майже будь-якої точки окупованого Донбасу і півночі Криму, де є важливі дороги і мости.

А це важливо, тому що…

Тому що Крим — величезна логістична база російської армії. Україні вкрай важливо перебити російські шляхи поставок з півострова на материк. А що стосується окупованого Донбасу, то з GLSDB там взагалі не буде безпечного місця, і логістику доведеться вибудовувати на території росії. Це відтягне ресурси і гроші росіян і зробить угрупування росіян на сході та півдні більш вразливими.

Кажуть, словом можна вбити. Але зараз з цим краще впорається GLSDB. Хочете знати про справді ефективну зброю більше — підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected]