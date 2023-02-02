«У нас достатньо цілей»: міністр оборони Резніков заявив, що Україна готова дати гарантії не атакувати територію рф

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова дати гарантії не бити західною зброєю по території росії. Він наголосив, що є достатньо цілей на окупованих територіях України.

Про це Резніков повідомив на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії.

«Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами», — наголосив він.

Міністр підкреслив, що Україна ефективно використовує надану їй західну зброю, а поставки далекобійних ракет уже змусили росіян відтягнути свої бази, склади та командні пункти на відстань 100 кілометрів від лінії фронту.

«Успіх України на полі бою — це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості. Щоб перемогти, нам треба перехопити стратегічну ініціативу», — заявив Резніков.