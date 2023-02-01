Reuters: США готують пакет військової допомоги Україні на $2,2 мільярда — там будуть ракети дальнього радіусу дії

США готують пакет військової допомоги Україні на $2,2 мільярда, який включатиме ракети дальнього радіусу дії.

Про це Reuters повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

Очікують, що про допомогу оголосять вже цього тижня. Новий пакет, імовірно, включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та ПТРК Javelin.

Один із чиновників сказав, що частина пакету на $1,725 мільярда надійде з фонду Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів зброї США.

Найімовірніше, Україні передадуть GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 кілометрів. Водночас, Сполучені Штати відхилили запити Києва на ракети ATACMS із радіусом дії до 297 кілометрів, пише Reuters.

За словами одного з американських чиновників, кошти USAI також витратять на додаткові компоненти до ППО HAWK, системи протидії дронам, радари, комунікаційне обладнання, безпілотники PUMA та запасні частини для Patriot і Bradley.