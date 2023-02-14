Німеччина відновить виробництво боєприпасів під зенітки Gepard для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що уряд країни підписав контракт зі збройовим концерном Rheinmetall, за яким у ФРН відновлять виробництво боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard.

Про це він розповів перед зустріччю з міністрами НАТО у Брюсселі, де сьогодні проходить девʼяте засідання формату «Рамштайн», передає Reuters.

«Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів для Gepard із Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставки [Україні] цієї важливої частини протиповітряної оборони», — сказав Пісторіус.