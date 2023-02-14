Financial Times: США не виключають передачу або реекспорт винищувачів F-16 для ЗСУ

США можуть передати Україні сучасні бойові винищувачі F-16 або дозволити їх реекспорт іншими країнами.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Чиновники у США визнають, що Київ отримає «досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні США дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн».

За даними Financial Times, надання літаків обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого.

Для Києва питання постачання винищувачів «не менш важливе», аніж питання постачання боєприпасів, зазначили співрозмовники FT.

Як пише видання, головну увагу на зустрічі у Брюсселі приділять постачанню Україні боєприпасів і систем протиповітряної оборони (ППО), оскільки саме це необхідно українській армії на тлі наступу росії.

«Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських Військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО», — наголосив співрозмовник FT.

Імовірно, на «Рамштайні» сторони обговорять встановлення прямих контактів між Україною та західними виробниками зброї.