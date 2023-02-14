ЗСУ відбили наступ росіян у трьох областях і збили два ворожі літаки

Учора, 13 лютого, Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Ворог втратив ще два літаки та 740 військових вбитими.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Росіяни зосередились на наступі на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Там вони зазнають значних втрат, а ЗСУ посилюють оборону.

Минулої доби підрозділи військовослужбовців Сил оборони відбили атаки окупантів у районі Гряниківки Харківської області.

Наступальні дії росіян було припинено в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка Луганської області.

Ворога відбили біля Федорівки, Парасковіївки, Бахмуту, Водяного, Марʼїнки та Побєди на Донеччині.

Українські бійці також збили два ворожі літаки — Су-24М та Су-25, і завдали 15 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських окупантів.