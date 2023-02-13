Новий наступ вже почався. Генсек НАТО закликає негайно передавати Україні зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новий великий російський наступ в Україні вже почався, тому Альянс має терміново надати Україні потрібне озброєння, доки рф не перехопила ініціативу на полі бою.

За словами генсека, «реальність така, що ми вже спостерігаємо початок нового російського наступу».

«Ми не бачимо жодних ознак того, що путін готується до миру (...) Ми бачимо, що президент путін і росія все ще хочуть контролювати Україну. Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї, більше можливостей», — сказав Столтенберг.

Він додав, що росіяни компенсують свої якісні нестачі кількісними, тому Заходу терміново необхідно постачати Україні більше зброї.

Столтенберг запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, і союзники зараз беруть участь у «гонці логістики» з росією.