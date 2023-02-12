Президент Польщі припустив перемогу путіна у війні, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

Президент Польщі Анджей Дуда закликав союзників терміново надати Україні військову техніку та озброєння, оскільки зволікання з цим може призвести до перемоги росії у війні.
Про це він розповів в інтервʼю виданню Le Figaro, яке оприлюднила адміністрація президента.
«У них немає сучасної військової інфраструктури, але в них є люди! Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну найближчими тижнями, путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», — сказав Дуда.
Щодо надання Україні авіації Дуда заявив, що це політичне рішення, яке має ухвалити НАТО. В контексті винищувачів F-16 у Польщі є складнощі. Країна має менше ніж 50 таких літаків.
- Наприкінці січня в Польщі заявили, що готові передати Україні F-16 у координації із союзниками по НАТО. Британія вже погодилася почати навчати українських пілотів-винищувачів, але конкретики щодо надання винищувачів поки немає.