Генсек НАТО Столтенберг не хоче вчетверте переобиратися на посаду

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року та не переобиратися на четвертий термін.

Про це заявила його речниця Оана Лунгеску, повідомляє Spiegel.

«Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандата», — зазначила вона.

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже девʼять років.

На тлі війни в Україні поширювалась думка, що термін повноважень 63-річного Столтенберга продовжать знову.

Politico писало, що 30 країн досягли неофіційної домовленості про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року.