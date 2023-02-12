Повітряні сили знищили пʼять дронів, якими росія атакувала південний схід України

Увечері 11 лютого на південно-східному напрямку Повітряні сили ЗСУ знищили чотири ударних та один розвідувальний дрон. Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Іранські дрони Shahed-136/131 запускали зі східного узбережжя Азовського моря.
Крім того, на цьому напрямку, захисники неба знищили БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».
- Українські військові протягом 11 лютого знищили 900 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.