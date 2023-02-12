Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів

Українські військові протягом 11 лютого знищили 900 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також окупанти втрачають техніку:
- танки — 3 280 (+13 за вчора);
- бойові броньовані машини — 6 488 (+14);
- артилерійські системи — 2 287 (+17);
- реактивні системи залпового вогню — 465 (+2);
- засоби протиповітряної оборони — 234;
- літаки — 296 (+1);
- гелікоптери — 286;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 007 (+10);
- крилаті ракети — 857;
- кораблі / катери — 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5 148 (+14);
- спеціальна техніка — 215 (+1).
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмуту, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Марʼїнки і Вугледару Донецької області.