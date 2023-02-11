«Надзвичайне потепління»: У січні в Європі температура повітря була на 2,2 °С вищою за середню

У Європі був винятково теплий січень — середня температура на 2,2 °С перевищувала показники 1990—2020 років. Це третій найтепліший січень Європи.

Про це свідчать дані Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus.

Січень почався з рекордної хвилі тепла, у день Нового року по всьому континенту була «тривожна кількість рекордів тепла», а принаймні у восьми країнах був найтепліший січневий день. Кліматолог Максиміліано Еррера, який відстежує екстремальні температури по всьому світу, сказав тоді CNN, що це була «найекстремальніша хвиля тепла в історії Європи».

Балкани, Східна Європа, Фінляндія, північний захід росії та полярний архіпелаг Шпіцберген біля узбережжя Норвегії зазнали особливо високих температур у січні.