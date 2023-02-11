Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив США, що росія використовує морські надводні дрони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в розмові з американським колегою Марком Міллі повідомив, що росія використовує морські надводні дрони й це створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Перед цим зʼявилось відео із нібито ударом по мосту через Дністровський Лиман у Затоці Одеської області. На записі видно, що під мостом проходить невідомий обʼєкт, імовірно — безпілотник, а потім він вибухає.

Щодо ситуації на фронті, за словами Залужного, наразі найгарячіше на Донецькому напрямку — тут росія здійснює до 50 атак щодня. Запеклі бої тривають у районі Вугледару та Марʼїнки. На деяких ділянках фронту вдалося відновити раніше втрачені позиції та закріпитися. Попри постійний тиск українські військові продовжують утримувати під контролем Бахмут і займаються стабілізацією лінії фронту довкола нього.