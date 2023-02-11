Молдова засудила порушення свого повітряного простору російською ракетою

Президент Молдови Майя Санду засудила порушення повітряного простору країни російськими ракетами, які прямували до цілей в Україні.

Вона зазначила, що нейтральний статус її країни не означає, що вона не повинна вибудовувати оборону, щоб убезпечити людей.

«Я рішуче засуджую порушення повітряного простору Молдови російською ракетою. Молдова заслуговує на мир і безпеку, і ми зробимо всі необхідні кроки для їх досягнення», — написала Санду.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після першої хвилі ранкового ракетного обстрілу повідомив, що дві російські крилаті ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Міноборони Румунії не підтвердило цю інформацію, але Україна наполягає на тому, що російська ракета порушила повітряний простір Румунії.