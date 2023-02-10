Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: Дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії

Сьогодні, 10 лютого, дві російські крилаті ракети під час масованого обстрілу України перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою, потім о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли в повітряний простір України в точці перетину кордонів трьох держав.

Ракети росія запустила з акваторії Чорного моря.

Міністерство оборони Молдови пізніше підтвердило перетин ракетою державного кордону. Ракета пролетіла над селищем Мокра у Придністров'ї, а потім над селом Косеуць у Сороцькому районі.