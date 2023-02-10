Правоохоронці провели обшуки в бізнесмена Павла Фукса та екснардепа Ігоря Котвіцького

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань провели обшуки у бізнесмена Павла Фукса та екснардепа Ігоря Котвіцького. Обшуки відбулися у справі про розкрадання грошей під час розробки державних надр.

Про це пишуть пресслужби СБУ та ДБР.

Там не називають фігурантів справ, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Фукса та Котвіцького.

За даними слідства, під «патронатом» Котвіцького державні структури видавали спеціальні дозволи на видобуток газу з порушенням процедури. Ціни ж на газ суттєво занижувалися, як й обсяги його видобутку на державному родовищі. Різницю в ціні організатори схеми забирали собі.

Також через протиправну діяльність посадових осіб компанії НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище в Харківській області. На його розробку держава витратила понад мільярд гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи та документацію, компʼютерну техніку, приблизно $300 тисяч, €250 тисяч та 1,5 мільйона гривень готівкою.