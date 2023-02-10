У Великій Британії показали проєкт бойового танка Challenger 3

У Великій Британії показали фінальний проєкт основного бойового танка Challenger 3, прототипи якого вже починають складати.

Про це пише The British Army.

Команди з DE&S Land Equipment Operating Center і Британської армії разом із партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) достроково завершили проєкт нової версії танка Challenger 3. Це означає, що всі конструктивні характеристики узгодили, і тепер завод RBSL у Телфорді може розпочати створення прототипів.

Угоду, вартість якої становить £800 мільйонів (понад мільярд доларів), уклали з RBSL у 2021 році на постачання британської армії 148 модернізованих, повністю «оцифрованих» Challenger 3 з 2027 року.

Основні відмітні характеристики Challenger 3:

нова 120-мм гладкоствольна гармата, яка використовує найсучасніші та доступні по всьому світу боєприпаси;

новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості прицілювання вдень і вночі;

нове рішення броні;

система активного захисту;

башта, яку можна встановити на танки союзників і глобальних партнерів;

значно покращена мобільність завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме 14 танків Challenger 2, артилерію та бронетехніку. Українські військові вже почали навчання на цих танках, машини мають прибути до України ближче до літа.