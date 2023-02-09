Керівництво Тайваню пожертвує свої місячні зарплати на допомогу Туреччині після землетрусу

Президент Тайваню Цай Інвень та віцепрезидент Вільям Лай пожертвують свої місячні зарплати на допомогу з ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині.
Про це пише Reuters.
Ці кошти додадуть до вже наданої Тайванем допомоги Туреччині.
Офіційно Туреччина та Тайвань не мають дипломатичних відносин, але де-факто в кожній із двох країн діє представництво іншої, а також є прямий рейс між столицями.
Цай Інвень заробляє близько $13 тисяч на місяць. Минулого року керівництво Тайваню пожертвувало свої місячні зарплати на допомогу Україні.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.