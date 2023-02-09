Керівництво Тайваню пожертвує свої місячні зарплати на допомогу Туреччині після землетрусу

Президент Тайваню Цай Інвень та віцепрезидент Вільям Лай пожертвують свої місячні зарплати на допомогу з ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині.

Про це пише Reuters.

Ці кошти додадуть до вже наданої Тайванем допомоги Туреччині.

Офіційно Туреччина та Тайвань не мають дипломатичних відносин, але де-факто в кожній із двох країн діє представництво іншої, а також є прямий рейс між столицями.

Цай Інвень заробляє близько $13 тисяч на місяць. Минулого року керівництво Тайваню пожертвувало свої місячні зарплати на допомогу Україні.