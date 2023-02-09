У Києві перейменували проспект Перемоги

У Києві перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це Київська міська рада повідомила 9 лютого.

Зокрема, перейменували проспект Перемоги: йому повернули історичну назву – проспект Берестейський, а площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.

Провулок Мічуріна у Печерському районі перейменували на провулок Болсуновський, Брест-Литовське шосе у Святошинському районі на Берестейське шосе. Вулицю Петрівську в Шевченківському районі — на вулицю Вознесенський Яр.