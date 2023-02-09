У Києві перейменували проспект Перемоги

У Києві перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.
Про це Київська міська рада повідомила 9 лютого.
Зокрема, перейменували проспект Перемоги: йому повернули історичну назву – проспект Берестейський, а площа Перемоги тепер називатиметься Галицькою.
Провулок Мічуріна у Печерському районі перейменували на провулок Болсуновський, Брест-Литовське шосе у Святошинському районі на Берестейське шосе. Вулицю Петрівську в Шевченківському районі — на вулицю Вознесенський Яр.
- У столиці вже перейменували 268 міських обʼєктів. Зокрема, Київська міська рада перейменувала бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.