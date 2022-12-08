У Києві дерусифікували ще 32 вулиці. Перейменували й бульвар Дружби народів

Київська міська рада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 8 грудня.

Так, перейменували:

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва — на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна — на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського — на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна — на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова — на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса — на вулицю Всеволода Петріва.

У столиці вже перейменували 237 об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим, наприкінці жовтня — понад 40 вулиць, на початку вересня — близько 40 вулиць. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ і провулків.