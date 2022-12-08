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У Києві дерусифікували ще 32 вулиці. Перейменували й бульвар Дружби народів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Київська міська рада перейменувала ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 8 грудня.

Так, перейменували:

У Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;
  • вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;
  • вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;
  • вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;
  • вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;
  • бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

  • провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;
  • вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;
  • вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;
  • вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;
  • вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;
  • вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;
  • вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;
  • вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;
  • вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

  • вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;
  • вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;
  • вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;
  • вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;
  • вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва — на вулицю Олександра Бринжали;
  • вулицю Толбухіна — на вулицю Василя Данилевича;
  • провулок Криловського — на провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна — на провулок Михайла Ялового;
  • вулицю Академіка Грекова — на вулицю Родини Глаголєвих;
  • вулицю Кирпоноса — на вулицю Всеволода Петріва.

У столиці вже перейменували 237 об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим, наприкінці жовтня — понад 40 вулиць, на початку вересня — близько 40 вулиць. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ і провулків.