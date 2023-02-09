МОЗ навесні запроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки

До цього переліку належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. МОЗ наголошує, що ряд деяких ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, які мають продавати за рецептом.

Міністерство охорони здоровʼя весною 2023 року впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку в медичному закладі, лікар як і раніше може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обовʼязково зареєстрований в Електронній системі охорони здоровʼя (це швидко може зробити будь-який лікар). Виписати е-рецепт зможуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки, необхідно прийти на прийом до лікуючого лікаря. Під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків. Із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом, що їх він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препарату.

У разі тривалого лікування або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику, повторний електронний рецепт можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікаря.

Електронний рецепт людина отримує на мобільний телефон, а лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.