В Україні почали вести облік вживання антибіотиків

Медичні заклади в Україні з 1 січня почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів, однією з найбільших груп яких є антибіотики.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

«Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні», — пояснили в МОЗ.

Відомство нагадало, що у квітні запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) препарати.

Для отримання цих ліків передбачений такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про ліки;

далі пацієнту треба звернутися до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе продати ліки.

МОЗ підкреслює, що це — механізми дієвого контролю за обігом антибіотиків, адже неправильне і надлишкове вживання призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, який знижує їхню ефективність. «Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям», — пояснює міністерство.

У МОЗ також зазначили, що досі не мають інформації про те, скільки антимікробних препаратів споживають українці. Проте, відповідно до аналізу трендів, у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн — у 2020.