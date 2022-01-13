В Украине начали вести учет потребления антибиотиков

Медицинские учреждения в Украине с 1 января начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, одной из крупнейших групп которых являются антибиотики.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и снизить срок пребывания пациентов на стационарном лечении», — пояснили в Минздраве.

Ведомство напомнило, что в апреле запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные препараты.

Для получения этого лекарства предусмотрен следующий алгоритм:

пациент обращается к своему врачу;

врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарстве;

далее пациенту следует обратиться в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта;

фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач и сможет продать лекарство.

Минздрав подчеркивает, что это механизм действенного контроля за оборотом антибиотиков, ведь неправильное и избыточное их употребление приводит к развитию широкой резистентности — механизма, снижающего их эффективность. «Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям», — объясняет министерство.

В Минздраве также отметили, что до сих пор нет информации о том, сколько антимикробных препаратов потребляют украинцы. Однако, согласно анализу трендов, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн — в 2020-м.