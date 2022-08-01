З 1 серпня в Україні антибіотики продаватимуть тільки за е-рецептом

З 1 серпня в Україні діятимуть електронні рецепти на антибіотики. Перехід відбуватиметься поступово, спершу рецепти видаватимуть як в електронній формі, так і дублюватимуть на паперовому бланку.

Винятком будуть окуповані території та райони проведення бойових дій, інформує МОЗ.

Протягом перехідного періоду медичні та аптечні установи повинні підготуватися до повноцінного переходу на видачу рецептурних лікарських засобів винятково за електронним рецептом.

Щоб отримати рецепт на ліки, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого в медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці.

Для цього пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (це можна зробити в лікаря).