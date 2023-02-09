У Києві знесли памʼятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який простояв 75 років неподалік Верховної Ради.

Памʼятник перенесуть до Музею авіації.

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Микола Ватутін — радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Один із чотирьох командувачів радянських фронтів, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін «прославився» під час Другої світової війни — його керівництво військами призводило до величезних втрат серед особового складу.