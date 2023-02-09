У Києві знесли памʼятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який простояв 75 років неподалік Верховної Ради.
Памʼятник перенесуть до Музею авіації.
Микола Ватутін — радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Один із чотирьох командувачів радянських фронтів, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін «прославився» під час Другої світової війни — його керівництво військами призводило до величезних втрат серед особового складу.
- 8 лютого у Києві знесли памʼятник радянському льотчику Валерію Чкалову, після демонтажу його перенесли до Музею авіації імені Антонова.
- У травні 2021 року в Києві біля памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну проводили акцію з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від уже забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Нардепи приїхали до памʼятника на машинах, стилізованих під військові, із написом «З Днем перемоги».