У Києві демонтували памʼятник радянському льотчику Чкалову

У Києві знесли памʼятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
Памʼятник розташовувався на вулиці Олеся Гончара. Роботи виконувала бригада з пʼяти людей за допомогою автомобіля з краном-маніпулятором та вантажівки. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу памʼятник перенесуть до Музею авіації імені Антонова.
Напередодні Міністерство культури визнало памʼятник таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Це дозволяє його знести.
Аналогічне рішення Міністерство культури ухвалило й щодо памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну, який розташований у Маріїнському парку. Його почнуть зносити 9 лютого.
- У травні 2021 року в Києві біля памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну проводили акцію з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Нардепи приїхали до памʼятника на машинах, стилізованих під військові, із написом «З Днем перемоги».