У Києві демонтували памʼятник радянському льотчику Чкалову

У Києві знесли памʼятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Памʼятник розташовувався на вулиці Олеся Гончара. Роботи виконувала бригада з пʼяти людей за допомогою автомобіля з краном-маніпулятором та вантажівки. Згідно з рішенням Київської міської ради, після демонтажу памʼятник перенесуть до Музею авіації імені Антонова.

Напередодні Міністерство культури визнало памʼятник таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Це дозволяє його знести.

Аналогічне рішення Міністерство культури ухвалило й щодо памʼятника радянському генералу Миколі Ватутіну, який розташований у Маріїнському парку. Його почнуть зносити 9 лютого.