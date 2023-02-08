Португалія передасть Україні три танки Leopard 2

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна передасть Україні три танки Leopard 2. Їх планують доставити в березні.

Про це пише Reuters.

«Зараз ми реалізуємо план відновлення і технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо», — сказав Кошта під час виступу в парламенті.

Наприкінці минулого тижня він розповідав, що Португалія веде з Німеччиною переговори про отримання деталей, необхідних для ремонту непрацюючих танків Leopard, що перебувають на озброєнні країни.

Очільник Збройних сил Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейру раніше казав, що країна мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ стверджували, що більшість із них непрацездатні.