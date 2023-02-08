Португалія передасть Україні три танки Leopard 2

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна передасть Україні три танки Leopard 2. Їх планують доставити в березні.
Про це пише Reuters.
«Зараз ми реалізуємо план відновлення і технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо», — сказав Кошта під час виступу в парламенті.
Наприкінці минулого тижня він розповідав, що Португалія веде з Німеччиною переговори про отримання деталей, необхідних для ремонту непрацюючих танків Leopard, що перебувають на озброєнні країни.
Очільник Збройних сил Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейру раніше казав, що країна мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ стверджували, що більшість із них непрацездатні.
- Наприкінці січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам. Після цього стало відомо, що країни Європи готуються передати Україні 80 танків Leopard. Цього вистачить для формування двох танкових батальйонів. Один батальйон зберуть із танків, які дадуть Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Фінляндія. Це будуть версії Leopard 2A6. Другий батальйон забезпечать танками з Польщі та Норвегії версії 2А4.
- 3 лютого уряд Німеччини схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву 88 старих танків Leopard 1. Згодом там також дали дозвіл іншій компанії на поставку 90 таких танків.