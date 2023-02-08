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Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії. У списку — колишня коханка путіна

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Велика Британія запровадила черговий пакет санкцій проти росії, він спрямований на організації, на які спираються путінські військовики для продовження війни.

Про це уряд оголосив 8 лютого.

У списку:

  • CST — виробник російських безпілотників;
  • РТ-Комплект — виготовляє деталі для гелікоптерів;
  • «Універсалмаш» та «Липецьк» — виробляють та модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів;
  • «Топаз» — компанія-розробник програмного забезпечення, займається військовою авіацією.

Також у списку люди, які повʼязані з путіним — це представники кремлівської еліти, які зобовʼязані своїм становищем владі та авторитету путіна:

  • Борис Тітов – уповноважений президента з прав підприємців;
  • Микола Єгоров — донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в росії;
  • Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;
  • Світлана Кривоногих – акціонер банку «Росія», колишня коханка путіна;
  • Віктор Мячин — власник «Аеростарту», російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків;
  • Олексій Репік – голова ради директорів російської фармацевтичної компанії «Р-Фарм», яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій, він також володіє літаком M-FINE, яким користується дочка путіна;
  • Євген Школов — колишній помічник президента та заступник голови ради директорів компанії «Системний оператор Єдиної енергетичної системи»;
  • Павло Тітов – президент асоціації «Ділова Росія», яка представляє інтереси підприємців та створена його батьком Борисом Тітовим.

З початку повномашстабного вторгнення Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 300 фізичних та юридичних осіб.