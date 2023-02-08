У російській вʼязниці помер українець, засуджений на 12 років за «шпигунство» в Криму

Українець Костянтин Ширінг, якого засудили на 12 років за «шпигунство» в тимчасово окупованому Криму, помер у колонії № 5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області росії.
Про це повідомили у Кримській правозахисній групі з посиланням на джерела в колонії.
Офіційного підтвердження смерті Ширінга поки немає.
Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник стверджує, що українець потребував медичної допомоги через хвороби серця, але не отримав її. За її словами, це системна практика, яку застосовують проти громадян України у російських вʼязницях. Скрипник звинувачує керівництво російської колонії у смерті Ширінга.
- Костянтина Ширінга затримали ще 15 квітня 2020 року. Тоді ФСБ повідомила про затримання учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці» Тетяна Кузьменко. Вона нібито передала Ширінгу відомості про чисельність складу полку, в якому служила, і інформацію про ракетне озброєння. Чоловік, за даними «слідства», відправив інформацію Міноборони України.
- 15 жовтня 2021 року підконтрольний росії Верховний суд в окупованому Криму засудив до його 12 років колонії. Прокурор просив покарання у вигляді 14 років увʼязнення, а захист вимагав виправдати чоловіка. Сам Ширінг запевняв, що на нього звели наклеп.