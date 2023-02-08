У російській вʼязниці помер українець, засуджений на 12 років за «шпигунство» в Криму

Українець Костянтин Ширінг, якого засудили на 12 років за «шпигунство» в тимчасово окупованому Криму, помер у колонії № 5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області росії.

Про це повідомили у Кримській правозахисній групі з посиланням на джерела в колонії.

Офіційного підтвердження смерті Ширінга поки немає.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник стверджує, що українець потребував медичної допомоги через хвороби серця, але не отримав її. За її словами, це системна практика, яку застосовують проти громадян України у російських вʼязницях. Скрипник звинувачує керівництво російської колонії у смерті Ширінга.