У Криму українцю дали 12 років вʼязниці за «шпигунство»

В окупованому Криму підконтрольний Росії Верховний суд засудив до 12 років колонії 61-річного українця Костянтина Ширінга.

Як повідомляє «Кримська правозахисна група», покарання Ширінг отримав за шпигунство на користь України.

Адвокат українця розповів, що засідання суду проходило в закритому режимі. Прокурор просив покарання у вигляді 14 років увʼязнення, а захист вимагав виправдати чоловіка. Сам Ширінг запевняв, що на нього звели наклеп.

Чоловіка затримали ще 15 квітня 2020 року. Тоді ФСБ повідомили про затримання учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці» Тетяна Кузьменко. Вона нібито передала Ширінгу відомості про чисельність складу полку, в якому служила, і інформацію про ракетне озброєння. Чоловік, за даними «слідства», відправив інформацію Міноборони України.

В українському відомстві заявили про провокації. У представництві президента України в АР Крим назвали затримання незаконним переслідуванням.