Посол: Двоє українців, які вважалися загиблими під час землетрусу в Туреччині, виявилися живими. Їх змогли витягти з-під завалів

Двоє українців, які вважалися загиблими під час землетрусу в Туреччині, виявилися живими. Їх змогли врятувати.
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Громадяни України — живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку», — зазначив він.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення.
- Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу та пошуку зниклих під завалами людей.