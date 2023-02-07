Ексголові СБУ Якименку оголосили підозру — він очолив окупаційну «службу безпеки» Херсонщини

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільнику СБУ Олександру Якименку, який очолив органи окупаційної влади в зайнятій росіянами частині Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За допомогу росіянам у війні Якименка призначили керівником створеної росією «государственной службы безопасности в Херсонской области». На цій посаді він організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам. Якименко підзвітний кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи росії в окупованих районах.

Під час окупації Херсону Якименко дав вказівку захопити один з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі на вулиці Театральній росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Там з них вибивали зізнання у сприянні українським військовим, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію».

Після звільнення Херсону Якименко разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується.

На підставі доказів слідчі СБУ повідомили Якименку та вісьмом його спільникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та порушення законів і звичаїв війни.