«Укренерго» два тижні замірятиме споживання електрики. Кожна область матиме один день без відключень світла

По всій Україні з 8 лютого змінять ліміти споживання світла — у кожній області один день протягом двох тижнів не буде відключень, а в інші дні будуть зміни у графіках. Це потрібно для того, щоб заміряли фактичне споживання в кожній області.
Про це компанія «Укренерго» повідомила 7 лютого.
Графік вимірів (якщо не буде нових обстрілів):
- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;
- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;
- 10 лютого: Волинська, Київська області;
- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
- 16 лютого: Дніпропетровська область;
- 17 лютого: Київ, Чернівецька область;
- 20 лютого: Львівська, Одеська області.
Отримані результати дозволять скорегувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної потужності.
- Остання атака на українську енергосистему була 26 січня: вночі були дрони, а зранку — ракети. У Київській області було влучання в енергетичний обʼєкт. В Одеській області — у два обʼєкти енергоінфраструктури. Протиповітряна оборона збила 47 із 55 ракет. Унаслідок дронових і ракетних атак загинули 11 людей.
- Російська армія за період з 10 жовтня по кінець січня випустила по українській енергосистемі приблизно 700 крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed-136. Загалом за 2022 рік під час атак загинули 98 енергетиків, поранено вдвічі більше.