Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: Протиповітряна оборона збила 47 із 55 ракет

Протиповітряна оборона України під час масованої ракетної атаки вранці 26 січня знищила 47 із 55 ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Росіяни запустили сьогодні 55 ракет із літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр» та Х-59. Двадцять крилатих ракет збили в районі столиці.

Дані командування Повітряних сил збігаються з даними головнокомандувача щодо кількості збитих ракет.