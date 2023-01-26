У Києві під час ракетної атаки загинув 55-річний чоловік, ще двоє — постраждали

У Києві вранці 26 січня пролунала низка вибухів, зокрема в Дніпровському та Голосіївському районах.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі частина ракети впала на нежитлову забудову. На місці загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Повітряна тривога в столиці триває із 7:45. За цей час у напрямку Києва збили 15 крилатих ракет, відбою тривоги ще немає — оборонці неба продовжують знищувати повітряні цілі ворога. Близько 10:00 у місті почули потужний вибух, це був удар у Дніпровському районі столиці.

Мешканців закликали не викладати наслідки роботи протиповітряної оборони та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.