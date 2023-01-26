У Києві та трьох областях почалися аварійні відключення світла. Причина — ракетна загроза

Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Через загрозу ракетної атаки в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях почалися екстрені відключення світла.

Російські війська в ніч проти 26 січня атакували Україну 24 дронами-камікадзе Shahed-136. Всі безпілотники знищили Сили оборони України. Згодом Київська міська військова адміністрація уточнила, що над столицею українські військові збили 15 безпілотників. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та влучань в обʼєкти інфраструктури.