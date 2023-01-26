ЗСУ збили усі дрони, якими росія атакувала Україну вночі

Російські війська у ніч проти 26 січня атакували Україну 24 дронами-камікадзе Shahed-136. Всі безпілотники знищили Сили оборони України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Де саме українські військові збили російські дрони, українське командування не уточнило. Однак уночі представники місцевих влад повідомляли про роботу ППО над Черкащиною і Київщиною, зокрема поблизу Києва. Також дрони-камікадзе пролітали над Дніпропетровщиною.

Згодом Київська міська військова адміністрація уточнила, що над столицею українські військові збили 15 безпілотників.

Пуски ударних БПЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.